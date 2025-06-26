عاجل: مشروع بنزيما وميسي في الاتحاد .. سيناريو تسويقي مثير للعميد!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد الناقد الرياضي عبدالله فلاتة، أن إدارة نادي الاتحاد مطالبة بالحذر والتأني في تعاقداتها الصيفية المقبلة، تفاديًا لتكرار الأخطاء التي وقعت فيها خلال الموسم الماضي.

وأشار فلاتة إلى أنه في حال انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي، فإن على إدارة الاتحاد أن تتحرك للمطالبة بحصتها من “الكعكة”.

كما أوضح أن الجمع بين النجم الفرنسي كريم بنزيما وليونيل ميسي تحت مظلة جمهور الاتحاد يُشكل مشروعًا تسويقيًا ضخمًا يخدم النادي والدوري السعودي على حد سواء.

وختم بتأكيده أن إدارة الاتحاد أمام فرصة حقيقية لصياغة رؤية تسويقية وجماهيرية غير مسبوقة، شرط أن تتحرك بحكمة وحنكة في سوق الانتقالات المقبلة.. فهل نرى ليونيل ميسي رفقة بنزيما في العميد؟