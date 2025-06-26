عاجل: سبب إصرار رونالدو على الاستمرار في النصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وفقًا لما كشفته شبكة “سكاي سبورت”، فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في طريقه لتمديد رحلته مع نادي النصر، بعدما دخلت مفاوضات التجديد مراحلها النهائية.

وأشارت إلى أن رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، يشعر بالراحة والاستقرار في المملكة، وقد أعرب عن رغبته في مواصلة مشواره مع العالمي، الذي انضم إليه في يناير 2023، بعقد ينتهي بنهاية الشهر الحالي.

ذكرت أيضًا أن مصادر مقربة من الدون أوضحت أنه يرى أن مستواه ما زال يؤهله للاستمرار في المنافسة على أعلى المستويات، ويؤمن أن البقاء موسمًا إضافيًا مع النصر سيُبقيه في كامل الجاهزية لخوض مونديال 2026، حين يبلغ 41 عامًا.

كما أبدى الدون اقتناعًا واضحًا بتطور دوري روشن، ورفض بالفعل عددًا من العروض، بينها فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية، مفضلًا البقاء في صفوف النصر.