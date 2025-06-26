عاجل: نجم برازيلي صاعد على أبواب دوري روشن

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة_كشفت تقارير صحفية عن قيام مجموعة من المستثمرين بالتفاوض مع أجل الاستحواذ على عقد المهاجم الشاب ريكاردو ماثياس، نجم إنترناسيونال البرازيلي البالغ من العمر 18 عامًا (مواليد 2006).

تأتي هذه الخطوة من أجل طرح اللاعب البرازيلي الشاب في السوق العربية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يرغب نادي إنترناسيونال البرازيلي في الحصول على مبلغ يتراوح بين 10 إلى 15 مليون يورو مقابل بيع عقد لاعبه الواعد ماثياس.

وسيكون التعاقد مع النجم الشاب فرصة لكبار أندية دوري روشن لضم مهاجم موهوب، يمتلك مستقبل طموح بسعر مناسب قبل ارتفاع سعره في حال احترافه في أوروبا.