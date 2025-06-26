عاجل: بعد تلويح ترامب بإقالة باول.. الدولار عند أدنى مستوى منذ 3 أعوام ونصف

شكرا لاهتمامكم بخبر بعد تلويح ترامب بإقالة باول.. الدولار عند أدنى مستوى منذ 3 أعوام ونصف والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - سجّل الدولار الأمريكي تراجعًا حادًا، الخميس، ليصل إلى أدنى مستوياته أمام عدد من العملات الرئيسية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

جاء ذلك وسط تقارير عن احتمال استبدال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت مبكر من سبتمبر/أيلول المقبل.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن ترامب يدرس خيارات لإقالة باول، وهو ما أثار قلق المستثمرين حيال استقلالية «الفيدرالي» وتأثير السياسة على أدوات ضبط السوق.

وقال «كيران ويليامز» رئيس قسم العملات في «إن تاتش كابيتال ماركتس» إن «أي تدخل سياسي مبكر في اختيار رئيس البنك المركزي من شأنه أن يقوّض ثقة الأسواق في مصداقية السياسة النقدية الأمريكية».

الأسواق تُسعّر خفضًا للفائدة



تبعًا لهذه المخاوف، رفعت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي المقبل في يوليو/تموز إلى 25%، مقارنة بـ12% فقط قبل أسبوع.

وانخفض مؤشر الدولار إلى 97.491، وهو أدنى مستوى منذ أوائل 2022، بينما صعد اليورو بنسبة 0.2% ليبلغ 1.1687 دولار، وهو الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021. وسجل الجنيه الإسترليني 1.3690 دولار، كما هبط الدولار أمام الفرنك السويسري إلى أدنى مستوياته منذ عام 2011.

مخاوف من الركود الاقتصادي



على صعيد متصل، حذّر بنك «جي بي مورغان» من أن سياسات ترامب الجمركية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، مشيرًا إلى احتمال بنسبة 40% لوقوع ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وقال البنك في تقريره: «سياسة ترامب التجارية تعيد خطر الصدمات السلبية إلى الواجهة، وقد تكون نهاية مرحلة تفوّق الاقتصاد الأمريكي أقرب مما يُتوقع».

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