عاجل: ألونسو يكشف عن الفارق بينه وبين أنشيلوتي!

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شكرا لاهتمامكم بخبر ألونسو يكشف عن الفارق بينه وبين أنشيلوتي! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث تشابي ألونسو عن رؤيته الخططية التي ينتهجها وسيستمر بها مع ريال مدريد في المرحلة المقبلة .
ألونسو صرح بالتالي “من وجهة نظري، يجب أن ندافع جميعًا، على اللاعبين الـ11 أن يضغطوا سويًا.”
وتابع: “فينيسيوس، بيلينغهام، فالفيردي، مبابي… كلهم يجب أن يشاركوا في الجهد الدفاعي.”
ما يفعله الإسباني الآن يأتي على عكس ما كان يحدث في فترة أنشيلوتي، التي افتقد فيها هجوم الريال للجانب الدفاعي ، مما أسقط الفريق المدريدي في الكثير من المباريات.