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عاجل: ألونسو يكشف عن الفارق بينه وبين أنشيلوتي!

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث تشابي ألونسو عن رؤيته الخططية التي ينتهجها وسيستمر بها مع ريال مدريد في المرحلة المقبلة .

ألونسو صرح بالتالي “من وجهة نظري، يجب أن ندافع جميعًا، على اللاعبين الـ11 أن يضغطوا سويًا.”

وتابع: “فينيسيوس، بيلينغهام، فالفيردي، مبابي… كلهم يجب أن يشاركوا في الجهد الدفاعي.”

ما يفعله الإسباني الآن يأتي على عكس ما كان يحدث في فترة أنشيلوتي، التي افتقد فيها هجوم الريال للجانب الدفاعي ، مما أسقط الفريق المدريدي في الكثير من المباريات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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