عاجل: ألونسو يكشف عن الفارق بينه وبين أنشيلوتي!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث تشابي ألونسو عن رؤيته الخططية التي ينتهجها وسيستمر بها مع ريال مدريد في المرحلة المقبلة .

ألونسو صرح بالتالي “من وجهة نظري، يجب أن ندافع جميعًا، على اللاعبين الـ11 أن يضغطوا سويًا.”

وتابع: “فينيسيوس، بيلينغهام، فالفيردي، مبابي… كلهم يجب أن يشاركوا في الجهد الدفاعي.”

ما يفعله الإسباني الآن يأتي على عكس ما كان يحدث في فترة أنشيلوتي، التي افتقد فيها هجوم الريال للجانب الدفاعي ، مما أسقط الفريق المدريدي في الكثير من المباريات.