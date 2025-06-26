عاجل: أوكرانيا وأوروبا.. اتفاق على «محكمة خاصة» تلاحق كبار مسؤولي روسيا

شكرا لاهتمامكم بخبر أوكرانيا وأوروبا.. اتفاق على «محكمة خاصة» تلاحق كبار مسؤولي روسيا والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - وقّعت أوكرانيا ومجلس أوروبا، الأربعاء، اتفاقًا تأسيسيًا يمهّد الطريق لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس بتهمة ارتكاب جريمة «العدوان» ضد أوكرانيا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط 2022.

وجرى التوقيع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيرسيه، في مقر المجلس المعني بحقوق الإنسان وسيادة القانون، والذي يضم 46 دولة أوروبية.

وقال زيلينسكي خلال مراسم التوقيع: «هذه خطوة بالغة الأهمية حقًا. يجب أن يعرف كل مجرم حرب أن العدالة ستتحقق، وهذا يشمل روسيا».

وأضاف: «اتفاق اليوم ليس إلا البداية. علينا اتخاذ خطوات حقيقية لضمان نجاح المحكمة، وستكون هناك حاجة إلى تعاون سياسي وقانوني وثيق لضمان محاكمة كل مجرم حرب روسي»، بحسب قوله.

وتطالب كييف بإنشاء هذه المحكمة منذ بدء الغزو الروسي، معتبرة أن المحكمة الجنائية الدولية، رغم أهميتها، غير قادرة على مقاضاة المسؤولين الكبار عن جريمة العدوان، لكون روسيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي.

ويُنتظر أن تُكمل هذه المحكمة الخاصة عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي كانت قد أصدرت بالفعل مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة الترحيل القسري لمئات الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا.

ويؤكد مراقبون أن تأسيس المحكمة يمثل رسالة سياسية وقانونية قوية، مفادها أن المسؤولين عن قرارات الحرب في موسكو لن يكونوا بمنأى عن الملاحقة، وأن المظلة الأوروبية للقانون الدولي تتوسع لضمان عدم إفلات أحد من العقاب.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR