عاجل: طقس المملكة الخميس.. شديدة الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق

عدن - ياسمين عبد العظيم - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء منها، كذلك على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، نجران، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على منطقتي جازان وعسير.