عاجل: سعر الدولار اليوم الخميس 26 يونيو 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - هبط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 26 يونيو 2025، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة.

أعلنت وزارة المالية، نجاحها في العودة إلى الأسواق الدولية، واستئناف برنامج الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، من خلال إصدار ثانٍ بقيمة مليار دولار، تم طرحه كطرح خاص خلال العام المالي 2024/2025، ومتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأكدت الوزارة، أن النجاح في تنفيذ هذا الإصدار يعكس تحسنًا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية والمالية لمصر، ويشير إلى ثقة المجتمع الاستثماري الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة تحقيق التوازن المالي والاستقرار، رغم تقلبات الأسواق.

جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوي يبلغ 7.875%، ولمدة استحقاق ثلاث سنوات، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتنويع أدوات التمويل، والانفتاح على شرائح جديدة من المستثمرين، وتوسيع قاعدة التمويل الخارجي بشروط أكثر تنافسية.

سعر صرف الدولار اليوم في بنك CIB

قُدر سعر صرف الدولار اليوم في بنك CIB بقيمة 49.87 جنيها للشراء، و49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العقاري المصري العربي

تحدد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العقاري المصري العربي عند 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية إلى 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي

ناهز سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة مستوى 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر عند مستوى 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل البنك العربي الأفريقي الدولي سعر الدولار مستوى 50 جنيها للشراء، وسجل سعر البيع 50.10 جنيه.