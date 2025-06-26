عاجل: رسالة الآس لفينيسيوس جونيور! – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وجهت صحيفة الآس الإسبانية رسالة لفينيسيوس جونيور ، وذلك قبل مواجهة سالزبورغ في آخر مواجهات دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

الصحيفة أشارت إلى أنه في غياب كيليان مبابي جراء عدم الجاهزية ، فالوقت قد حان لفيني ، الذي لم يسجل منذ 16 أبريل الماضي.

البرازيلي قدم مباراة سيئة أمام الهلال السعودي لكنه عاد ليظهر بمستوى جيد نسبيًا ضد باتشوكا، وحال استمر أدائه بشكل تصاعدي ، فيمنكنه أن يكون أحد نجوم لقاء الريال المقبل.