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عاجل: رسالة الآس لفينيسيوس جونيور! – هاي كورة

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وجهت صحيفة الآس الإسبانية رسالة لفينيسيوس جونيور ، وذلك قبل مواجهة سالزبورغ في آخر مواجهات دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

الصحيفة أشارت إلى أنه في غياب كيليان مبابي جراء عدم الجاهزية ، فالوقت قد حان لفيني ، الذي لم يسجل منذ 16 أبريل الماضي.

البرازيلي قدم مباراة سيئة أمام الهلال السعودي لكنه عاد ليظهر بمستوى جيد نسبيًا ضد باتشوكا، وحال استمر أدائه بشكل تصاعدي ، فيمنكنه أن يكون أحد نجوم لقاء الريال المقبل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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