عاجل: فابينيو يشيد بثنائي الإنقاذ في الاتحاد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أوضح البرازيلي فابينيو تافاريس، لاعب الاتحاد، أن الأجواء داخل النادي شهدت تحسنًا كبيرًا منذ تعيين رامون بلانيس مديرًا رياضيًا، ودومينغوس سواريز مديرًا تنفيذيًا.

قال تافاريس: “عندما انضممنا نحن الأجانب إلى الاتحاد، أدركنا أن هناك أمورًا بحاجة للتطوير، ولكن مع وصول بلانيس وسواريز تغيّرت المعادلة تمامًا.

هذا وقد أضاف: “شعرنا براحة واطمئنان أكبر، وبدأنا نلاحظ تطورًا ملموسًا على المستوى المهني، سواء في مركز التدريب، أو العيادة، أو حتى الطاقم الطبي”.

وختم مؤكدًا أن التحسينات الأخيرة عززت من جاهزية اللاعبين، وأعادت للنادي توازنه على الصعيد الداخلي.