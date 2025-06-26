عاجل: 4 أسباب تجعل فريق فينيسيوس فرصة العمر لنجم الاتحاد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ كشفت تقارير صحفية عن سعي نادي ألفيركا البرتغالي الذي يمتلكه البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع لاعب وسط الاتحاد الشاب، فرحة الشمراني، البالغ من العمر 18 عامًا.

هذه الفرصة تجعل الشمراني أمام 4 أسباب لقبول العرض بدون تردد، وهي كالتالي:

1_ألفيركا سيحظى بمتابعة كبيرة الموسم المقبل نظرًا لتأهله إلى الدوري البرتغالي الممتاز لأول مرة منذ 2004.

2_سيحظى باهتمام في الإعلام الإسباني نظرًا لكونه مملوكًا للنجم البرازيلي اللامع فينيسيوس.

3_ الشمراني موهوب للغاية ورغم حداثة سنه فقد لعب مع العميد 11 مباراة في دوري روشن بالموسم الماضي، بجانب نجاحه في التأهل مع المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً المقرر إقامتها في تشيلي سبتمبر المقبل.

4_ الدوري البرتغالي فرصة للمواهب الشابة للظهور والتألق ثم الانتقال إلى دوريات أكبر … فهل سيستغل الشمراني الفرصة؟