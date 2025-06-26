عاجل: أسعار الذهب اليوم الخميس.. كم بلغ عيار 21 بعد الزيادة؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا، اليوم الخميس 26 يونيو 2025، مع انطلاقة التعاملات الصباحية في محلات الصاغة بالأسواق المحلية.

وأفاد تقرير صادر عن منصة “آي صاغة” أن أسعار الذهب العالمية تشهد حاليًا حالة من الهدوء النسبي، بعد موجة من التقلبات الحادة خلال الأسابيع الماضية، مدفوعة بإعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والذي ساهم بشكل مباشر في تهدئة المخاوف الجيوسياسية ودفع بعض المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من الذهب لصالح الأسهم في ظل تحسن مؤقت في شهية المخاطرة.

وأوضح التقرير أن هذا الهدوء يتزامن مع توقعات متزايدة بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في سبتمبر.

وقال التقرير إن أسعار الذهب تمر حاليًا بحالة من التوازن المؤقت، في ظل تداخل عوامل عدة، أبرزها التهدئة الجيوسياسية المؤقتة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب حالة التردد التي تحيط بموقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وأوضح التقرير أن المعدن الأصفر لا يزال يحتفظ بفرص الصعود على المدى القصير، خاصة في حال صدور بيانات تضخم أمريكية ضعيفة، أو ظهور إشارات من الفيدرالي تميل نحو التيسير النقدي.

وأشار إلى أن أي مرونة من جانب الفيدرالي في خفض الفائدة من شأنها أن تعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن، وسط الضبابية التي لا تزال تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي.

سعر جرام الذهب عيار 24

تحدد سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 5371 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4700 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

قُدر سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 4028 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 14

استقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند مستوى 3133 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم مستوى 37600 جنيه.