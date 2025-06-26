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عاجل: “الشؤون الإسلامية” تنفّذ أكثر من 1300 جولة رقابية على جوامع ومساجد نجران

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عاجل: “الشؤون الإسلامية” تنفّذ أكثر من 1300 جولة رقابية على جوامع ومساجد نجران

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عدن - ياسمين عبد العظيم - وتضمنت المهام متابعة التزام الأئمة والمؤذنين بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الوزارة، ورفع تقارير دورية عن حالة المساجد واحتياجاتها؛ بهدف سرعة الاستجابة ومعالجة أي ملاحظات فنية أو تشغيلية.

وتأتي هذه الجولات ضمن جهود الوزارة في تحقيق رسالتها في العناية ببيوت الله، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها، وتوفير بيئة إيمانية مريحة وخاشعة للمصلين، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تهيئة المساجد ورفع مستوى العناية بها في جميع مناطق المملكة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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