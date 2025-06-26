عاجل: محمد شريف يوافق على عرض الزمالك

عدن - ياسمين عبد العظيم - أوضح مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة القلعة البيضاء أنهت الاتفاق النهائي مع محمد شريف مهاجم الخليج السعودي والأهلي السابق، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ“تليجراف مصر”، أنه تم التوصل إلى تفاهم كامل بشأن العقد المالي والفني، بين الزمالك ومحمد شريف على أن تُكمل الإجراءات فور توقيع اللاعب على العقد في القاهرة.

وجاء الاتفاق بعد أن تأكد أن شريف سيغادر الخليج السعودي بصفة حرة وذلك بعدما انتهى عقد اللاعب مع النادي السعودي.

احتمالية العودة

وكان اسم محمد شريف يتردد كثيراً عن احتمالية عودته إلى النادي الأهلي مرة أخرى، إلّا أن الأخير لم يحسم موقفه مما دفع اللاعب للتوجه نحو الزمالك.

مسيرة مميزة مع الخليج

يذكر أن محمد شريف خاض موسمين مع الخليج السعودي، حيث انتقل إليه في صيف 2023 بعد مسيرة متميزة مع الأهلي دامت من 2018 إلى 2023، خاض خلالها 88 مباراة وسجل 41 هدفًا.

فيما لعب مع الخليج السعودي موسمين بداية من موسم 2023 وحتى موسم 2025 ، سجل خلال الموسمين 9 أهداف في 45 مباراة خاضها مع الفريق السعودي.