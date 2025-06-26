عاجل: «نختلف عن ريال مدريد».. رسائل قوية من رئيس برشلونة

شكرا لاهتمامكم بخبر «نختلف عن ريال مدريد».. رسائل قوية من رئيس برشلونة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - وجّه خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، عدة رسائل قوية، على هامش الاحتفال بذكرى تأسيس النادي الكتالوني.

وأقام برشلونة احتفالا، الأربعاء، بذكرى مرور 125 عاما على تأسيسه، ظهر فيه لابورتا وعدد من مسؤولي البارسا.

وألقى لابورتا خطابا في الاحتفال تحدث فيه عن عدة أمور تاريخية، كما تطرق للحديث عن ملفات حالية أيضا.

لابورتا: برشلونة يختلف عن ريال مدريد



قال لابورتا في خطابه: “تأثرنا بتذكر تاريخ برشلونة، بالمشاعر ذاتها التي شاهدنا بها أداء الفريق هذا الموسم.. إن تركيبة دمج لاعبي لاماسيا (أكاديمية النادي) مع لاعبين من ثقافات أخرى تجربة ناجحة”.

وأضاف: “هذا الاندماج، الذي أذهل العالم بفضل هانز فليك (مدرب البارسا)، هو برشلونة الذي تخيله خوان غامبر (مؤسس النادي).. وسيبقى برشلونة ملكا لأعضائه”.

وأوضح: “نختلف عن ريال مدريد، لديهم شعور قوي بالقوة، ولدينا شعور بالحرية، كلٌّ منا يدافع عن حقوقه”.

وواصل رئيس البارسا حديثه عن الغريم التقليدي قائلا: “نستمد قوتنا من بعضنا البعض من خلال التنافس القائم على الاحترام المؤسسي.. نعتمد على كرة القدم للشباب ونطور المواهب، هذا يجعلنا فخورين بأنفسنا، نحن أكثر من مجرد ناد”.

وأردف: “نحن ناد متعدد الرياضات، مما يتيح لنا امتلاك أقسام احترافية وغير احترافية.. نتميز بروح رياضية عالية، ونسعى للفوز بكل شيء في كل شيء”.

وتابع: “كمشجع، قضيت وقتا رائعا، استمتعت كثيرا ببرشلونة، عندما لم أكن رئيسا كنت قادرا على التعبير عن مشاعري أكثر.. أتيحت لي الفرصة لأكون رئيسا لأفضل برشلونة في التاريخ، كان الأمر رائعا”.

وأتم: “أود أن أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم، لقد واجهنا جميع العقبات وتجاوزناها، واليوم يمكننا القول إن برشلونة أصبح من جديد علامة فارقة في عالم كرة القدم، والفضل يعود لكم جميعا.. برشلونة أكثر من مجرد ناد”.

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