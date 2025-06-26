عاجل: تأهل جماعي للفرق البرازيلية في كأس العالم للأندية 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر تأهل جماعي للفرق البرازيلية في كأس العالم للأندية 2025 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - سجلت الفرق البرازيلية نجاحا بنسبة 100% في مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في أمريكا.

وتمكنت الفرق البرازيلية الأربعة المشاركة في مونديال الأندية 2025، وهي بوتافوغو وفلامنغو وفلومينيسي وبالميراس من حجز مقاعدها في دور الـ16 للبطولة، بعدما حجزت أحد المقعدين المؤهلين ضمن مجموعاتها.

وكان فريق فلومينيسي آخر الفرق البرازيلية المتأهلة إلى دور الـ16، بعدما تعادل (الأربعاء) مع صن داونز الجنوب أفريقي بدون أهداف، ليحتل المركز الثاني في مجموعته السادسة خلف بروسيا دورتموند الألماني.

ورفع التعادل رصيد فلومينينسي إلى 5 نقاط، بعدما تعادل سلبيا مع بروسيا دورتموند في مستهل مشواره قبل الفوز 4-2 على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في الجولة الثانية، ليحتل الوصافة بفارق نقطتين خلف المتصدر الألماني.

تأهل الرباعي البرازيلي في كأس العالم للأندية

كان فريق بوتافوغو اول الفرق البرازيلية المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية بـ6 نقاط بفارق الأهداف فقط خلف باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا.

وكان بوتافوغو فاز على سياتل ساوندرز الأمريكي 2-1 في مستهل مشواره، ثم على سان جيرمان 1-0 في المباراة الثانية، قبل أن يخسر أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 0-1 في المباراة الثالثة.

ولحق به بالميراس بعدما تصدر المجموعة الأولى في البطولة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف أمام إنتر ميامي الأمريكي صاحب الأرض، بعدما تعادل مع بورتو البرتغالي سلبيا في مباراته الأولى، قبل الفوز على الأهلي المصري 2-0 في الثانية، والتعادل 2-2 مع ميامي في الثالثة.

بينما تصدر فلامنغو المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة واحدة امام تشيلسي الإنجليزي، بعدما فاز على الترجي التونسي 2-0 في مباراته الأولى، ثم على تشيلسي 3-1 في الثانية، قبل التعادل مع لوس أنجلوس إف سي الأمريكي في الثالثة.

مباريات دور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025

وفقا للمسار المحدد سلفا للبطولة، فإن بالميراس سيواجه مواطنه بوتافوغو في مواجهة برازيلية خالصة في دور الـ16 لكأس العالم للأندية، بينما سيلعب فلامنغو مباراة نارية مع بايرن ميونخ الألماني.

وسينتظر فلومينيسي آخر ممثلي أرض راقصي السامبا متصدر المجموعة الخامسة، التي تضم إنتر ميلان الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني ومونتيري المكسيكي وأوروا ريد دياموندز الياباني.

ويتصدر ريفر بليت المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام إنتر ميلان، قبل مواجهتهما المرتقبة في وقت لاحق في ختام مباريات المجموعة، بينما يحل مونتيري ثالثا بنقطتين قبل مواجهته أمام أوراوا والتي قد يمنحه الفوز بها بطاقة التأهل.

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