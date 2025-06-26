عاجل: في ليلة التأهل.. ماذا قدم بن سبعيني أمام أولسان الكوري؟

شكرا لاهتمامكم بخبر في ليلة التأهل.. ماذا قدم بن سبعيني أمام أولسان الكوري؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - واصل الجزائري رامي بن سبعيني عروضه اللافتة في كأس العالم للأندية 2025، رفقة فريقه بروسيا دورتموند الألماني، بضمان التأهل للدور المقبل من المنافسة.

بروسيا دورتموند تغلب بصعوبة على نظيره أولسان الكوري الجنوبي بنتيجة “1-0″، ليضمن صدارة المجموعة على حساب فلومينينسي البرازيلي.

المباراة شهدت مشاركة بن سبعيني أساسيا كالعادة، كمدافع محوري أيسر، مع تقديمه مستوى جيدا، ونيله ثالث أحسن تقييم من جانب ناديه بـ7.3 من 10.

وبالأرقام، لمس بن سبعيني الكرة في 95 مرة كاملة، بنسبة تمريرات ناجحة وصلت لـ94%.

المدافع الجزائري، ورغم لعبه كمدافع محوري، فإنه قدّم الدعم لخط الهجوم، وبرز بتمريرة مفتاحية لم يحسن أحد زملائه تحويلها لشباك المنافس.

كما دخل بن سبعيني 9 صراعات ثنائية فاز بـ4 منها، واسترجع كرة واحدة، ولم يواجه صعوبات كثيرة أمام مهاجمي أولسان الذين لم يُسددوا على المرمى الألماني سوى في 3 مناسبات فقط طيلة الـ90 دقيقة.

يُشار إلى أن بن سبعيني ختم دور المجموعات من كأس العالم للأندية بلعب دقائقه كاملة، بعدما تحصل على ثقة مطلقة من المدرب نيكو كوفاتش.

ونلفت النظر إلى أن المدافع الجزائري تم تحويله بصفة نهائية للعب كمحور أيسر، بعدما كان ظهيرا أيسر طيلة الأعوام الماضية ما بين بروسيا مونشغلادباخ وبروسيا دورتموند.

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