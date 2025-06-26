عاجل: مفاجأة.. سابالينكا تهزم سينر وديوكوفيتش في ويمبلدون (فيديو)

شكرا لاهتمامكم بخبر مفاجأة.. سابالينكا تهزم سينر وديوكوفيتش في ويمبلدون (فيديو) والان مع التفاصيل



شهدت استعدادات نجوم التنس العالميين للمشاركة في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الكبرى في موسم الكرة الصفراء، تحديات مثيرة.

وجمع أبرز هذه التحديات بين الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول بين لاعبي التنس المحترفين، ونظيرته البيلاروسية أرينا سابالينكا، خلال تدريباتهما المشتركة استعدادا لانطلاق البطولة.

وبمجرد وصوله إلى نادي عموم إنجلترا، وجد سينر سابالينكا في انتظاره، ليخوضا تحديا خاصا لمدة دقيقة واحدة، كان حافلا بالإثارة وأمتع جميع الحاضرين.

وكان التحدي يقضي بوضع أنبوب من الكرات أمام كل منهما، ويلعبان معا مباراة يفوز بها من يتمكن من إسقاط الأنبوب أولا، على أن يعاقب فريق الخاسر بخوض تمرينات الضغط.

وكانت سابالينكا هي الفائزة، بعدما أصابت الهدف مرتين، ليضطر فريق سينر للقيام بتمارين الضغط كعلامة على خسارته.

ولم تتوقف سابالينكا عند إسقاط سينر، حيث خاضت التحدي ذاته مع الأسطورة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي أرعبها بإسقاط الأنبوب في المرة الأولى.

لكنها كررت التحدي مع اللاعب المتوج بـ24 لقبا في البطولات الكبرى مرة أخرى، وتمكنت من أخذ ثأرها والفوز عليه، بعدما أسقطت الأنبوب الموضوع أمامه.

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