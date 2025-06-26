عاجل: جدول مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025 «الخميس 26 يونيو»

شكرا لاهتمامكم بخبر جدول مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025 «الخميس 26 يونيو» والان مع التفاصيل



تعرف عبر التقرير التالي على جدول أبرز مباريات اليوم الخميس الموافق 26 يونيو/ حزيران 2025 في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لها.

تقترب منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم لأول مرة.، من النهاية.

ويشهد اليوم الخميس مباريات قوية ومثيرة، أبرزها مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني، والقمة العربية بين الوداد المغربي والعين الإماراتي، ومباراة يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

جدول مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025

أوروا ريدز x مونتيري – 05:00 صباحاً بتوقيت أبوظبي – DAZN

إنتر ميلان x ريفر بليت – 05:00 صباحاً بتوقيت أبوظبي – DAZN

يوفنتوس x مانشستر سيتي – 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي – DAZN

الوداد x العين – 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي – DAZN

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