عاجل: جدول مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025 «الخميس 26 يونيو»

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شكرا لاهتمامكم بخبر جدول مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025 «الخميس 26 يونيو» والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - تم تحديثه الخميس 2025/6/26 02:01 ص بتوقيت أبوظبي
تعرف عبر التقرير التالي على جدول أبرز مباريات اليوم الخميس الموافق 26 يونيو/ حزيران 2025 في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لها.
تقترب منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم لأول مرة.، من النهاية.
ويشهد اليوم الخميس مباريات قوية ومثيرة، أبرزها مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني، والقمة العربية بين الوداد المغربي والعين الإماراتي، ومباراة يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.
جدول مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025
- أوروا ريدز x مونتيري – 05:00 صباحاً بتوقيت أبوظبي – DAZN
- إنتر ميلان x ريفر بليت – 05:00 صباحاً بتوقيت أبوظبي – DAZN
- يوفنتوس x مانشستر سيتي – 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي – DAZN
- الوداد x العين – 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي – DAZN
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