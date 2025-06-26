عاجل: الاتفاق تم.. الهلال السعودي يحسم صفقة ثيو هيرنانديز

شكرا لاهتمامكم بخبر الاتفاق تم.. الهلال السعودي يحسم صفقة ثيو هيرنانديز والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - حسم نادي الهلال السعودي صفقة ثيو هيرنانديز، لاعب ميلان الإيطالي، في الميركاتو الصيفي، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

وكان الهلال دخل في مفاوضات مع ميلان قبل عدة أسابيع، للتعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي، الذي يسعى “الروسونيري” لبيعه قبل نهاية عقده في صيف 2026.

ووفقا لموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، فإن الهلال توصل إلى اتفاق مع نادي ميلان ومع اللاعب على كل التفاصيل الخاصة بإتمام الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن ثيو سيحصل مع الهلال على راتب سنوي قدره 25 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يعلن الهلال عن صفقته الجديدة بعد مباراته ضد باتشوكا المكسيكي، فجر الجمعة، في كأس العالم للأندية 2025.

وبهذا سيكون النجم الفرنسي صاحب الـ27 عاما أولى صفقات “الزعيم” من اللاعبين الأجانب في الميركاتو الصيفي الحالي.

جدير بالذكر أن ثيو شارك في 49 مباراة مع ميلان على مدار الموسم المنصرم، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6.

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