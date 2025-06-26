عاجل: ترامب عن محاكمة نتنياهو: أمريكا ستنقذه من هذه المهزلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن صدمته، من تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، للمحاكمة، مطالبا بوقف محاكمته على الفور.

محاكمة نتنياهو

وكتب ترامب عبر “تروث سوشيال”: صُدمتُ لسماع أن إسرائيل، التي شهدت للتو واحدة من أعظم لحظاتها في التاريخ، والتي يقودها بقوة نتنياهو، تواصل حملتها السخيفة ضد رئيس وزرائها في زمن الحرب العظمى!.

إسرائيل وإيران

وأضاف ترامب: “لقد مررتُ أنا ونتنياهو بجحيمٍ معًا، نقاتل عدوًا قديمًا عنيدًا وذكيًا لإسرائيل وإيران، ولم يكن نتنياهو أفضل أو أكثر حدة أو أقوى في حبه للأرض المقدسة الرائعة، أي شخص آخر كان سيعاني من الخسائر والإحراج والفوضى!.

وتابع: “كان نتنياهو محاربًا، ربما لا يشبه أي محارب آخر في تاريخ إسرائيل، وكانت النتيجة شيئًا لم يتخيله أحد، وهو القضاء التام على أحد أكبر وأقوى الأسلحة النووية في العالم، وكان سيحدث قريبًا!”.

وتابع: “كنا نقاتل، حرفيًا، من أجل بقاء إسرائيل، ولا يوجد في تاريخ إسرائيل من قاتل بقوة أو بكفاءة أكبر من نتنياهو، على الرغم من كل هذا، علمت للتو أن نتنياهو تم استدعاؤه إلى المحكمة يوم الاثنين لمواصلة هذه القضية طويلة الأمد.. لقد كان يمر بهذا العرض المرعب منذ مايو 2020 – وهو أمر غير مسبوق!”.

وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي يُحاكم فيها رئيس وزراء إسرائيلي في منصبه، مشيرًا إلى أنها قضية ذات دوافع سياسية، تتعلق بالسيجار ودمية باجز باني والعديد من التهم غير العادلة الأخرى من أجل إلحاق ضرر كبير به.

إنقاذ نتنياهو

واختتم ترامب: “إن مثل هذه الملاحقة، لرجل أعطى الكثير، أمر لا يمكن تصوره بالنسبة لي، إنه يستحق أفضل بكثير من هذا، وكذلك إسرائيل، يجب إلغاء محاكمة بيبي نتنياهو على الفور، أو منح العفو لبطل عظيم، قدم الكثير من أجل إسرائيل، ربما لا يوجد أحد أعرفه كان بإمكانه العمل في انسجام أفضل مع رئيس الولايات المتحدة، أنا، من نتنياهو.. لقد أنقذت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل، والآن ستكون هي من ينقذ نتنياهو، لا يمكن السماح بهذه المهزلة.