عاجل: عودة مرتقبة للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في عمان

عدن - ياسمين عبد العظيم - ذكرت وسائل إعلام إيرانية، احتمال عقد لقاء ثنائي بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان خلال أيام، حسبما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

المفاوضات بين إيران وأمريكا

وكانت توقفت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي الإيراني، في عمان خلال الفترة الماضية بعد استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية يوم الجمعة 13 يونيو الجاري.

ضرب المنشآت النووية لإيرانية

وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس بتفاصيل إضافية حول الضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدًا فاعليتها وأنها كانت “مباغتة ولم تستطع إيران نقل المواد النووية”.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي على هامش قمة الناتو، أن “المنشآت النووية الإيرانية تم محوها بالكامل جراء الضربة الأمريكية،” لافتًا إلى أن “إيران اعترفت بالضرر الكبير بالمنشآت النووية جراء ضربة أمريكا”.

أخلينا القاعدة الأمريكية في قطر وقت ضربة إيران

وتطرق ترامب أيضًا إلى تفاصيل تتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وقت الضربة: “أخلينا القاعدة الأمريكية في قطر وقت ضربة إيران”، ومضيفًا أنه “كان من الجيد أن إيران أعطتنا إنذارًا مبكرًا بشأن الضربة على القاعدة الأمريكية في قطر”.

وجدّد الرئيس الأمريكي تأكيده على أن الولايات المتحدة تمتلك “أدوات عسكرية هي الأكثر تطورًا” كما أشار إلى أن “زيادة الإنفاق الدفاعي للناتو خطوة تاريخية”. وأشار إلى القدرات العسكرية للولايات المتحدة، ودوره في إعادة بناء القوات المسلحة، والتقدم الكبير الذي أحرزته قمة الناتو الأخيرة.