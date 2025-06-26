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عاجل: «الداخلية» تُسهم في إحباط تهريب أكثر من 200 ألف قرص إمفيتامين بالتنسيق مع سوريا

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عاجل: «الداخلية» تُسهم في إحباط تهريب أكثر من 200 ألف قرص إمفيتامين بالتنسيق مع سوريا

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عدن - ياسمين عبد العظيم - صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، وبناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في الجمهورية العربية السورية، أحبطت وزارة الداخلية السورية محاولة تهريب أكثر من (200,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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