أخبار اليمن : الكشف عن حصيلة جديدة للشهداء الصحفيين في غزة

الكشف عن حصيلة جديدة للشهداء الصحفيين في غزةأرتفع عدد شهداء الصحفيين الفلسطينيي في قطاع غزة إلى 227 شهيدًا بعد استشهاد الصحفي محمود عيسى أبو شربي، اليوم الاربعاء جراء قصف صهيوني على شمال القطاع .

وأفادت "وكالة سند للأنباء" بأن الزميل الصحفي محمود عيسى أبو شربي، قد ارتقى شهيدًا؛ جراء قصف إسرائيلي جوي على شمال قطاع غزة.

ونوهت الوكالة إلى أن قوات العدو كانت قد استهدفت مجموعة من المواطنين قرب كلية التدريب بمجمع أنصار الحكومي غربي مدينة غزة، ما أدى لارتقاء خمسة شهداء؛ بينهم الصحفي "أبو شربي" بالإضافة لشهيدة سيدة وطفل، وعدد من الإصابات.

وتُواصل قوات العدو حربها العدوانية الشعواء على قطاع غزة، تزامنًا مع استمرار استهداف المدنيين وارتكاب مجازر بحق المجوّعين.

