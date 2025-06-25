عاجل: وسام أبو علي يشعل سوق الانتقالات.. مزاد مفتوح بين ثلاث قارات

شكرا لاهتمامكم بخبر وسام أبو علي يشعل سوق الانتقالات.. مزاد مفتوح بين ثلاث قارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشعل النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، سوق الانتقالات داخل القلعة الحمراء، بعد أن تلقى العديد من العروض من مختلف القارات، للظفر بخدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لما ذكرته، كشفت صحيفة “الراية القطرية” أن نادي العربي القطري تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع وسام أبو علي من النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية.

وقالت الصحيفة إن نادي العربي القطري يواجه منافسة شرسة من نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي الذي قدّم عرضًا ضخمًا تصل قيمته إلى 6 ملايين دولار، من أجل التعاقد مع وسام أبو علي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك جانب اهتمام واضح أيضًا من نادٍ في الدوري الألماني يسعى هو الآخر لضم اللاعب، الأمر الذي قد يفتح مزادا علنيا بين ثلاث قارات على “الفدائي” وسام أبو علي مهاجم الأهلي.

وسام أبو علي يعادل رقم بيليه التاريخي في كأس العالم للأندية

وفي سياق متصل، نجح الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي في معادلة رقم الأسطورة البرازيلية الراحل بيليه، الذي صمد لأكثر من ستة عقود.

جاء ذلك بعد تسجيله ثلاثة أهداف “هاتريك” في مرمى بورتو البرتغالي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4 ضمن الجولة الأخيرة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويُعدّ هاتريك وسام أبو علي هو الأول من نوعه للاعب من فريق غير أوروبي يسجله في شباك فريق أوروبي ببطولة رسمية منذ عام 1962.

ويعود آخر هاتريك مشابه إلى الأسطورة بيليه، الذي سجله لفريقه سانتوس ضد بنفيكا البرتغالي في نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

بهذا، يعيد المهاجم الفلسطيني للأهلي إحياء هذا الرقم القياسي الذي لم يتحقق منذ 62 عامًا.

أرقام قياسية أخرى حققها وسام أبو علي

لم يقتصر إنجاز وسام أبو علي على معادلة رقم بيليه، بل حقق أرقامًا أخرى مميزة، حيث يُعد هذا الهاتريك هو السادس في تاريخ كأس العالم للأندية، والثاني للاعب عربي بعد إنجاز الليبي حمدو الهوني مع الترجي التونسي في عام 2019.

قائمة اللاعبين الذين سجلوا هاتريك في تاريخ كأس العالم للأندية

– لويس سواريز (برشلونة 3-0 جوانجزو إيفرجراند) – نصف نهائي 2015

– كريستيانو رونالدو (ريال مدريد 4-2 كاشيما أنتلرز) – نهائي 2016

– جاريث بيل (ريال مدريد 3-0 كاشيما أنتلرز) – نصف نهائي 2018

– حمدو الهوني (الترجي 6-2 السد) – مباراة المركز الخامس 2019

– جمال موسيالا (بايرن ميونيخ 10-0 أوكلاند سيتي) – دور المجموعات 2025

– وسام أبو علي (الأهلي 4-4 بورتو) – دور المجموعات 2025

كذلك، أصبح وسام أبو علي هداف البطولة في نسختها الحالية، متساويًا مع جمال موسيالا ومايكل أوليسيه ثنائي بايرن ميونيخ، وأنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا وكينان ييلديز لاعب يوفنتوس.