عاجل: مدبولي: ناقشت مع وزير الكهرباء ترشيد الاستهلاك خلال الفترة المقبلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إنه لا توجد أي نية لتطبيق تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن ما تتم مناقشته حاليًا مع وزير الكهرباء يقتصر على ترشيد استهلاك الكهرباء فقط، وليس قطعها.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم بمدينة العلمين الجديدة، أن الحكومة تتابع بشكل مستمر مع وزارة الكهرباء تطورات استهلاك الطاقة، وتعمل على تحقيق التوازن دون المساس بالخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتابع أيضًا مع وزارة البترول دخول سفن التغييز قريبًا لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء بكفاءة، بما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية خلال موسم الصيف.

نهاية للصراع بالمنطقة

وواصل: “نأمل أن يتم الالتزام بوقف إطلاق النار الذي جاء بعد 12 يوم من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، ويكون نهاية للصراع بالمنطقة”.

وتابع: “منذ بداية الأزمة ومصر كانت تنادي بتغليب صوت العقل والحكمة وعدم الانجراف بالمنطقة إلى حرب إقليمية شاملة لن تترك بلدا إلا وسوف تؤثر بها بصورة سلبية”.

تداعيات الأحداث

وأكد أن ما نادت به مصر هو ما كان يحدث ورأينا تداعيات الأحداث وما تعرضت له دولة قطر الشقيقة، وكان أول رد فعل من مصر هو إدانة الاعتداءات.

وواصل: “سعداء جدا بوقف إطلاق النار وحريصون على استمرار هذا الوقف، واؤكد أن الدبلوماسية المصرية بذلت جهدا كبيرا جدًا في هذا الأمر وكانت على تواصل مع كل الأطراف لتغليب صوت العقل”.

المرحلة المقبلة

وأوضح أن مصر تعمل بكل جهد علي المرحلة المقبلة ليس فقط بالجانب الإيراني والإسرائيلي ولكن علي المنطقة ككل وعلي قطاع غزة.

ولفت إلى أن مصر منذ بداية الأحداث كانت تعمل وتم عقد اجتماعات فورية مع كل الأطراف المعنية سواء مع الوزارت المعنية أو غيرها وتشكيل لجنة أزمات لمتابعة الأمر ومراجعة كل السلع الاستراتيجية.

وأكمل تابعنا مع كل اتحادات الغرف التجارية والصناعية وأكدنا أن الأولوية هي ضمان استمرار حركة الاقتصاد المصري وكل منظومة الإنتاج وكانت الأولوية أن نضمن أن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج تكون موجودة وهذا ما تم الاتفاق عليه مع محافظ البنك المركزي.