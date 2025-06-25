عاجل: كاساندرا ساسو.. رحلة إلهام في عالم السفر المستدام عبر «واندر»

شكرا لاهتمامكم بخبر كاساندرا ساسو.. رحلة إلهام في عالم السفر المستدام عبر «واندر» والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - كاساندرا ساسو، مصممة مبتكرة قادت ثورة في السفر الفاخر المستدام عبر شركتها “واندر”، حيث جمعت بين شغفها بالتصميم والاستدامة لتُحدث تحولًا في عالم الضيافة البيئية.

بصفتها مؤسسة ورئيسة تنفيذية لشركة واندر، تجمع كاساندرا ساسو بين خبرتها الطويلة في التصميم وشغفها بالاستدامة لخلق تجربة سفر لا مثيل لها.

وبإشرافها، أصبحت واندر رمزًا للفخامة الصديقة للبيئة، مقدمةً تجارب سفر آسرة من خلال كبسولات واندر بودز المبتكرة.

وسنستكشف الخلفية الملهمة لكاساندرا ساسو، ورؤيتها لشركة واندر، والتأثير المذهل الذي تُحدثه في قطاع السفر والسياحة، عبر هذا التقرير.

رحلة كاساندرا ساسو نحو تأسيس واندر



وانطلقت كاساندرا ساسو في مسيرتها نحو ريادة الأعمال، عبر ثلاث أسس هي الإبداع والقيادة والالتزام بالتغيير الهادف.

وتتمتع كاساندرا بخبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال التصميمات الداخلية، وتشمل خبرتها العمل كمصممة ديكور رئيسية في فندق بيست ويسترن أستراليا، ومديرة تصميم المركبات الفضائية، حيث ابتكرت تصاميم قائمة على المفاهيم لمشاريع الضيافة والتجزئة والسكن.

ولطالما أولت كاساندرا الأولوية للحلول المراعية للبيئة، مما أثر بشكل كبير على مشاريعها اللاحقة.

وتُبرز إنجازاتها الأكاديمية خبرتها الواسعة، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من جامعة ماكواري، وأكملت دبلومًا متقدمًا في التصميم الداخلي من مركز إنمور للتصميم.

وأضافت فترة دراستها في أكاديمية ماربيا للتصميم لمسةً عالميةً إلى مهاراتها الإبداعية، بينما صقل برنامج القيادة الذي التحقت به عام 2020 مع منظمة المرأة والقيادة الأسترالية (WLA) فطنتها التجارية.

وشكّلت كل هذه التجارب حجر الأساس لنهج شركة واندر المبتكر في مجال السفر المستدام.

لكن دافع كاساندرا لتأسيس واندر كان إحباطها من عدم التزام قطاع الضيافة التقليدي بالممارسات المستدامة، فتخيلت شيئًا مختلفًا – شيئًا أفضل، ومن هنا وُلدت فكرة تأسيسها لواندر.

رؤية واندر



وتكمن رؤية كاساندرا ساسو الجريئة في واندر، في إعادة تعريف مفهوم السفر.

فبدلاً من بناء منتجعات فندقية ضخمة في مواقع منفردة، تُحدث واندر ثورة في مفهوم الضيافة، ومفهومها بسيط ولكنه مؤثر، وهو إنشاء غرفة واحدة في 100 موقع بدلاً من 100 غرفة في موقع واحد.

وتُدير واندر شبكة من وحدات واندر بودز الفندقية، والمتمركزة على إطلالات من أروع المناظر الطبيعية في أستراليا.

من حافة كوينزلاند الخلابة إلى جزيرة كانجارو في جنوب أستراليا، تُتيح هذه الوحدات الفاخرة للمسافرين فرصة الانغماس في الطبيعة دون التضحية بالراحة.

وصُممت كل وحدة بدقة لتندمج مع بيئتها، وتتميز بأنظمة طاقة مستدامة مثل الطاقة الشمسية، وتجميع مياه الأمطار، ومعالجة المياه.

وبالنسبة لكاساندرا، يتمثل هدفها في تعزيز الروابط – مع الأرض، ومع الذات، ومع المجتمع المحلي عبر وحداتها الفندقية المستقلة المنتشرة في أنحاء أستراليا.

ثورة في السياحة الإقليمية مع WanderPods



ولا تُحدث شركة Wander ثورة في قطاع السفر فحسب، بل تُسهم أيضًا في الارتقاء بالمجتمعات الإقليمية.

وتتعاون كاساندرا وفريقها بشكل وثيق مع مُلاك الأراضي والشركات المحلية لتزويد الضيوف بتجارب مُصممة خصيصًا لكل موقع.

ويتم تصميم المأكولات والمشروبات والأنشطة بشكل مُشترك لعرض أفضل ما تُقدمه كل منطقة، مما يُوفر فرصًا اقتصادية لرواد الأعمال المحليين.

ويشهد قطاع السفر الإقليمي في أستراليا ازدهارًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن ينمو السوق من 49 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 68 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

ومع ذلك، فإن نقص خيارات الإقامة عالية الجودة والصديقة للبيئة يحد من إمكانات هذا القطاع، وتُعالج Wander هذه الفجوة بشكل رائع.

وتُلبي وحداتها السكنية الفاخرة، التي تجمع بين جودة الفنادق وخصوصية Airbnb، الطلب المتزايد على أماكن الإقامة المستدامة والفاخرة.

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