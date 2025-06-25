عاجل: «لديه طموحات أبعد من أوكرانيا».. ترامب يكشف كواليس اتصاله ببوتين

شكرا لاهتمامكم بخبر «لديه طموحات أبعد من أوكرانيا».. ترامب يكشف كواليس اتصاله ببوتين والان مع التفاصيل



كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل ما دار بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي جمعهما مؤخرا.

ترامب الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في نهاية مشاركته في القمة السنوية لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، كشف عن أنه قال لبوتين في اتصال هاتفي مؤخرا “ساعدني في تسوية معك” لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب من المحتمل أن تكون لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طموحات في أراض أبعد من أوكرانيا.

ومنذ عودته للبيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، فتح ترامب خط اتصال مع بوتين، أملا في إنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ فبراير/شباط 2022.

وقال ترامب إنه سيتحدث إلى بوتين بشأن الأمر وقف الحرب، مضيفا “فلاديمير بوتين عليه حقا أن ينهي الحرب”.

وكشف ترامب عن أنه يدرس إرسال المزيد من بطاريات صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا لمساعدة كييف في صد الهجمات الروسية.

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