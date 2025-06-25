عاجل: بعد أنباء رحيله.. قرار مفاجئ من الهلال بشأن مالكوم

عدن - ياسمين عبد العظيم - اتخذت إدارة نادي الهلال السعودي، قرارًا مفاجئًا، بشأن مستقبل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، الذي ارتبط مؤخرا بالرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مالكوم انضم لصفوف الهلال في صيف 2023، قادما من زينيت الروسي، مقابل 60 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين، وهو أحد عناصر الفريق الأساسية، ولكن مستواه تراجع بشكل ملحوظ خلال الموسم الماضي.

وبحسب ما ذكرته تقارير إذاعية، فإن إدارة الهلال تمسكت ببقاء مالكوم، بتحرك مفاجئ متمثل في الجلوس مع وكيل أعماله مرتين، حيث طلب اللاعب تحسين عقده.

وأوضحت أن “الإدارة الهلالية ترى بأن مالكوم قطعة أساسية في الفريق، ولا يمكن الاستغناء عنه في الوقت الراهن، لذا وافق صناع القرار على طلبه”.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مالكوم بات مرتبطا بالانضمام لصفوف القادسية، بعد انتهاء مشاركته مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية.