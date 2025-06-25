عاجل: الاجتماع في باريس.. صفقة الهلال الكبرى على وشك التوقيع

عدن - ياسمين عبد العظيم - توجه الفرنسي ثيو هيرنانديز، نجم ميلان، إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث من المقرر أن يلتقي بممثلين عن إدارة الهلال للتوقيع على عقود انتقاله للفريق السعودي.

ونشر الدولي الفرنسي، صورة من رحلة خاصة صباح الأربعاء، ووفقًا لصحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، سيصل ثيو إلى باريس لتوقيع عقده مع ناديه الجديد الهلال.

وفشل ميلان وثيو في التوصل لاتفاق بشأن عقد جديد لما بعد عام 2026، لذلك قبل الروسونيري عرض الهلال، الذي تجاوز 30 مليون يورو، بما في ذلك الإضافات.

وكان ثيو قد دخل في محادثات مع أتلتيكو مدريد أيضًا، لكن عرض الروخيبلانكوس لم يكن بنفس قيمة عرض الهلال، لذلك لم يقبل الروسونيري عرضهم.

وأكد إيجلي تاري، المدير الرياضي لنادي ميلان، عن رغبة ثيو في خوض تحديات جديدة، وأن الروسونيري تفاوض مع الزعيم السعودي بالفعل لحسم الصفقة.