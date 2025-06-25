عاجل: موعد مباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025 .. والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على موعد مباراة الهلال وباتشوكا في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع…

يخوض الهلال السعودي مواجهة مصيرية ضد باتشوكا المكسيكي، فجر الجمعة المقبل على ملعب جيوديس بارك في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية 2025.

الهلال يدخل اللقاء وهو في المركز الثالث بمجموعته برصيد نقطتين، من تعادلين مع ريال مدريد (1-1) وسلبيًا مع ريد بول سالزبورج ويحتاج إلى الفوز لضمان التأهل إلى الدور التالي.

في المقابل، ودع باتشوكا البطولة حيث يتذيل المجموعة بدون نقاط، بعد خساراتين أمام ريال مدريد وسالزبورج، وليست لديه أي حظوظ للتأهل..

ويرصد كووورة في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة الهلال وباتشوكا، في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..