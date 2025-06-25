عاجل: إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

شكرا لاهتمامكم بخبر إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، حُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق أسيوط الصحراوي الغربي

كانت البداية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق أسيوط الصحراوي الغربي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، مدعومة بعدد من سيارات الأسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية، وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين جرزا بإتجاه القاهرة.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نصائح هامة لتجنب حوادث السيارات

1- الالتزام بالسرعات المقررة وتجنب القيادة بسرعات كبيرة أثناء الشبورة المائية.

2- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

3- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك على الطريق.

4- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، حتى لا تنشغل عن الطريق.

5- الالتزام بالحارة الوسطى من الطريق، وعدم تخطي السيارة التي أمامك.

6- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

7- الاسترشاد بالخطوط الأرضية على الطريق تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

8- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثف الماء بداخلها.

9- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة، لرؤية أفضل وقت الشبورة.

10- في حالة تعطل السيارة، يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق، بعيدا عن نهر الطريق، مع تشغيل كافة الأنوار.

وتناشد المرور قائدي المركبات الالتزام بالقواعد المرورية والتزام بالحارة المرورية واتباع رجل المرور والالتزام بالسرعة المكررة.