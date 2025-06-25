عاجل: رئيس جامعة المنيا يهنئ الرئيس السيسي بحلول رأس السنة الهجرية

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعث الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، 1447هـ.

وجاء في نص البرقية: “يسعدني في تلك الأيام المباركة المملوءة بالنفحات الإيمانية، أن يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة المنيا، أن أتقدم لفخامتكم بخالص آيات التهنئة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بموفور الصحة وتمام العافية، وعلى بلدنا الحبيبة مصر بالترقي والتقدم في ظل قيادتكم الكريمة وتفانيكم الدائم”.

وأكد رئيس الجامعة أننا في هذه الذكري الكريمة وما تحمله من دروس مستفادة، ننتهز الفرصة بأن نعرب عن فخرنا واعتزازنا بمواقفكم التاريخية والثابتة بقضايا المنطقة، وحرصكم على الأمن القومي المصري، وترسيخ دعائم الاستقرار والنماء، وعملكم الدؤوب من أجل رفعة الوطن، متوجهين للمولي عز وجل أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد.