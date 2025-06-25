عاجل: مدرسة الذهب والمجوهرات 2025.. كل ما تريد معرفته

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعتبر مدرسة الذهب والمجوهرات 2025 أحد بدائل الثانوية العامة للطلاب الحاصلين الشهادة الإعدادية، وتعرف بـ“مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية”، وتتخصص في صناعة الذهب والحلي والمجوهرات.

مدرسة الذهب والمجوهرات 2025

مدرسة الذهب والمجوهرات 2025

وتُعد مدرسة الذهب والمجوهرات أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مصر متخصصة في صناعة الذهب الحلي والمجوهرات، وتهدف إلى تعزيز صناعة الذهب والمجوهرات، وتعود إلى آلاف السنين.

وتعمل على إعداد أجيال جديدة من الكوادر المصرية المتميزة، على أيدي الخبراء بهذه الصناعة، وتدريبها طبق أعلى المعايير لتلبية احتياجات السوق المحلية، ومن ثم الارتقاء بصناعة الحلي والمجوهرات محليًا والمنافسة على المستوى الدولي.

مميزات مدرسة الذهب والمجوهرات

وبالنسبة إلى مميزات مدرسة الذهب والمجوهرات، فقد جاءت على النحو التالي:

معتمدة من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عام 2019-2022.

مدة الدراسة بها 3 سنوات.

يحصل الخريجون على دبلوم فني في تخصص تصنيع المجوهرات والحلي معتمد دوليًا.

الاستفادة من بيئة تعليمية متميزة تركز على الذهب والمجوهرات ومجالات ذات صلة.

توفر فرصًا متميزة للطلاب الذين يهتمون بصناعة المجوهرات والعمل في هذا المجال المتخصص.

اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في هذا المجال المثير والمتنامي.

شروط الالتحاق بمدرسة الذهب والمجوهرات

وهناك شروط الالتحاق بمدرسة الذهب والمجوهرات، التي لابد من توافرها في الطلاب المتقدمين، وهي كالآتي:

الحصول على الحد الأدنى للقبول في المدرسة وفقًا للتنسيق.

أن يكون عمر الطالب المتقدم للمدرسة أقل من 18 عامًا.

اجتياز اختبارات اللغة العربية والإنجليزية والمقابلات الشخصية.

أن يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

أن يكون الطالب لائقًا طبيًا.

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية).

اجتياز امتحانات القبول المقررة من قِبَل المدرسة، والتي تشمل مواضيع مختلفة مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم العامة.

تقديم المستندات المطلوبة، والتي قد تتضمن الشهادات الدراسية السابقة والبيانات الشخصية الأساسية.

تقديم الطلبات في الموعد المحدد من قِبَل المدرسة، وإكمال الإجراءات اللازمة.

المنهج الدراسي في مدرسة الذهب والمجوهرات

ويتكون المنهج الدراسي في مدرسة الذهب والمجوهرات من العلوم الأساسية والثقافية والفنية في مجال التخصص، على أن يتم تقديم الدروس النظرية لمدة يومين في الأسبوع، بينما يتم تخصيص 3 أيام في الأسبوع للتدريب العملي داخل المصانع والشركات، كما يتلقى الطلاب مكافأة بقيمة 3 آلاف جنيه مصري مقابل التدريب العملي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة الذهب والمجوهرات

ونستعرض الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة الذهب والمجوهرات في السطور التالية:

صورة من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية.

صورة شهادة الميلاد وشهادة طبية معتمدة.

عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب.

طلب التحاق بالمدرسة بعد استيفائه، وصورة بطاقة الأب والأم.

تنسيق مدرسة الذهب والمجوهرات 2025

ويتم تحديد تنسيق مدرسة الذهب والمجوهرات من قبل وزارة التربية والتعليم عادة في نهاية شهر يونيو من كل عام، حسبما أفادت المدرسة عبر موقعها الإلكتروني.