عاجل: الكوميديا منطقتي وظهرت كومبارس في فيلم ولاد العم مع كريم عبدالعزيز ومنى زكى

عدن - ياسمين عبد العظيم - حل محمد ثروت ضيفًا على الحلقة الجديدة من بودكاست فضفضت أوي، التي عُرضت اليوم الأربعاء عبر منصة WATCH IT، حيث تحدّث خلال اللقاء عن محطات مختلفة في مشواره الفني، وكشف كواليس بداياته وأبرز أعماله، كما فتح قلبه للحديث عن حياته الشخصية وذكريات الطفولة.

محمد ثروت يتحدث عن حبه للكوميديا

وقال ثروت خلال اللقاء إن الكوميديا هى منطقته المفضلة، مشيرًا إلى أنه يشعر وكأنه في بيته حين يؤدي أدوارًا كوميدية، لأنها تُشعره بسعادة خاصة.

وأضاف قائلا: أكتر حاجة بتفرحني لما واحد يكون راجع من الشغل مضغوط، ويتفرج على فيديو ليا يضحكه ويغير له مزاجه.

محمد ثروت يتحدث عن ذكرياته مع فيلم ولاد العم

وتطرق محمد ثروت إلى الحديث عن ذكرياته في أول ظهور له بفيلم ولاد العم، قائلًا إنه كان متوقعًا أن يكون دوره كبير، لكنه فوجئ بالمخرج شريف عرفة يخبره بأنه سيقول جملة واحدة فقط، مؤكدًا أنها كانت تجربة مميزة بالنسبة له، وشكلت بداياته.

أحدث أعمال محمد ثروت

يذكر أن أحدث أعمال محمد ثروت كان فيلم الصفا الثانوية بنات، الذي شارك بطولته مع علي ربيع، وتم طرح الفيلم في شهر مارس الماضي.

أبطال فيلم الصف الثانوية بنات

والفيلم من بطولة علي ربيع، محمد ثروت، أوس أوس، هالة فاخر، وئام مجدي، سارة الشامي، لينا صوفيا، إسراء رخا، وإسماعيل فرغلي، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.

تفاصيل برنامج فضفضت اوي

ويُعد برنامج فضفضت أوي تجربة مختلفة عن برامج الحوارات التقليدية، حيث يعتمد على أسلوب تلقائي وطابع فكاهي، يكشف من خلاله الضيوف عن محطات خاصة في حياتهم الفنية والشخصية، بأسلوب خفيف الظل وأجواء غير متوقعة، ويتكوّن فضفضت أوي من 30 حلقة، يُعرض منها حلقة جديدة كل أربعاء على Watch It، ويستضيف خلالها معتز التوني 30 نجمًا من نجوم الفن في مصر، ليتشاركوا معه ذكرياتهم وكواليس حياتهم الفنية بطريقة غير مألوفة.

أبرز ضيوف فضفضت أوي

ومن أبرز نجوم البرنامج : كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمد رضوان، محمد ثروت، هشام ماجد، عمرو يوسف، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، النقيب أشرف زكي، محمد القس، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.