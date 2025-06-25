عاجل: بديل الثانوية العامة.. آخر ميعاد ورابط التقديم لمدرسة مياه الشرب بالإسكندرية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أفصحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025 وحتى يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، وذلك لطلاب الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية الراغبين في الالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

آخر ميعاد ورابط التقديم لمدرسة مياه الشرب بالإسكندرية

وأكدت الشركة أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الرابط،أو من خلال الرابط المباشر لتقديم الطلبات.

ويُهيب القائمون على المدرسة بأولياء الأمور والطلاب سرعة التقديم في الموعد المحدد، والاطلاع على الشروط والتعليمات المعلنة من خلال الموقع الرسمي، حرصًا على استكمال الإجراءات المطلوبة قبل غلق باب التقديم.

الجدير بالذكر أن المدرسة تُعد من النماذج التعليمية المتخصصة الرائدة، وتهدف إلى تأهيل كوادر فنية متميزة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في دعم قطاع المرافق الحيوي بكفاءات مدربة ومؤهلة.