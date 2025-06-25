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عاجل: دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بجازان تقبض على مواطن لترويجه القات المخدر

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عاجل: دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بجازان تقبض على مواطن لترويجه القات المخدر

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عدن - ياسمين عبد العظيم - وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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