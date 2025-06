عاجل: المخرجة أميرة دياب تنتهي من تصوير فيلم بروفة فرح وطرحه في صيف 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتهت المخرجة أميرة دياب من تصوير فيلمها الروائي الطويل الأول بروفة فرح، استعدادًا لبدء مرحلة ما بعد الإنتاج، ليكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال موسم صيف 2025.

حديث أميرة دياب عن فيلم بروفة فرح

وقالت أميرة دياب : النسخة التي تم تصويرها هي رقم 16 بعد كتابة معالجة الفيلم، والتي شهدت تطويرًا كبيرًا عليها منذ أن كانت فكرة في أوائل 2023، حيث كتبت المعالجة الأولى للعمل ولكنها كانت مكتوبة لفلسطين والشام، إلي أن اتفق معي المنتج هشام عبدالخالق على أن تكون القصة تدور أحداثها في مصر، ولذلك انتقلت للعيش في مصر لمدة عام ونصف.

وأضافت : بدأت مرحلة البحث عن كاتب مصري يشاركني في تقديم بعض التفاصيل والطبيعة المصرية واللهجة لأني لا أجيدها، ولكن عندما تعاونت مع السيناريست دينا ماهر أحببت العمل معها، فهي تعلم كيف يفكر الناس في الشارع، خاصة وأن هذا العمل الروائي الطويل الأول لها أيضا.

أماكن تصوير فيلم بروفة فرح

وحول مرحلة التحضيرات والمعاينات، قالت أميرة : لقد بدأتها في صيف 2024، وقمت بزيارة العديد من الأماكن في مختلف محافظات مصر منها الأقصر وأسوان والفيوم وسيوه والبحر الأحمر تحديدا الغردقة ومنطقة سقارة.

وتابعت : استغرقت تلك المعاينات ما يقرب من شهرين، وشعرت بحالة من الانبهار بالأماكن التي زرتها، والمواقع التي لم تكتشفها عدسات السينما.

وأشارت : كانت مرحلة التحضيرات وأيضًا اختيار فريق العمل بالكامل مثالية لشخصيات الفيلم، حتى وأن تم إحداث تعديلات بعدها على عدد منهم.

أعمال سابقة للمخرجة أميرة دياب

وعن أعمالها السابقة أوضحت : شاركت في العديد من الأعمال ولكن كـ Associate Producer أو Producer شاركت في عدد من أعمال المخرج العالمي هاني أبو أسعد، منها طيري يا طيارة وصالون هدي وأميرة والفيلم العالمي The Mountain Between Us بطولة كايت وينسلت وإدريس ألبا، فقد درست الإنتاج في كاليفورنيا، أحببت فكرة العمل في هذا الاتجاه، وقدمت أول فيلم قصير لي بعنوان Selfie Zein قمت بتأليفه وإخراجه وعرض بمهرجان الجونة السينمائي ولاقي استحسانًا كبيرا من الحضور والنقاد .

واختتمت : شاركت بحلقة من مسلسل عرض على منصة نتفلكس بعنوان Love, Life & Everything in Between والذي عرض فى عيد الحب، وقدمنا من خلاله فيلما عن الحب في فلسطين، بعنوان كازوز ولاقي إعجابا، ووجدت المنتجين يطالبوني بعمل فيلم طويل، ووقتها بدأنا العمل على فيلم بروفة فرح.

أبطال فيلم بروفة فرح

بروفة فرح، من إخراج وتأليف دينا ماهر وأميرة دياب وشاركت في الكتابة دينا ماهر، وإنتاج إتحاد الفنانين للسينما والفيديو لهشام عبدالخالق، وبطولة نيللي كريم وشريف سلامة ولبلبة وعادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم.

