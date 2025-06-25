عاجل: أول تعليق لكوريا الجنوبية عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحبت كوريا الجنوبية بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مشيدة بدور الولايات المتحدة في التوسط من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق وأيضا بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدول المعنية.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قولها اليوم / الأربعاء/، إن سول تأمل في أن تهدأ التوترات الإقليمية بسرعة مع التزام جميع الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار الأخير الذي تم التوصل إليه.

وأضافت الوزارة – في بيان صادر عنها – أن كوريا الجنوبية ستواصل الانضمام إلى جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وذلك بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مؤخرا دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ ما يضع حدا للصراع بينهما، شريطة الالتزام باتفاقهما.