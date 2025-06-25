عاجل: زاد 0.2%.. الذهب يستعيد جزءًا من بريقه المفقود في جلسة الأمس

عدن - ياسمين عبد العظيم - سجلت أسعار الذهب، اليوم، ارتفاعًا طفيفًا، عقب الخسائر الشديدة في الجلسة الماضية، أمس، حيث حصل على بعض الدعم من ضعف الدولار الأمريكي، بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الذي ساهم في ضعف الطلب علي الذهب بشكل مباشر.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب الفوري بنحو 0.2% إلى 3.329.93 دولار للأونصة، كما صعدت عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس بنسبة 0.3% إلى 3.344.70 دولار للأونصة.

وبدأ المعدن الأصفر في التراجع بأكثر من من 1% يوم الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وحسب ما ذكرته تقارير إعلامية أمس، أن الهجمات الأمريكية التي شنتها نهاية الأسبوع على المنشآت النووية الإيرانية لم تسبب ضررًا بشأن البرنامج النووي، لكنه تأجل لعدة شهور أخرى.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي خلال ساعات التداول الآسيوية بنحو 0.1%، ليسجل أدنى مستوى له في أسبوع واحد فقط.

وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أثناء إلقاء كلمة له أمام الكونجرس الأمريكي، بأن هناك الكثير من السُبل المتاحة للسياسة النقدية، كما أن البنك المركزي لا يزال يدرس الوضع لمعرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستتسبب في زيادة التضخم.

وأدى ضعف الدولار إلى انخفاض السلع بالنسبة للمشترين الأجانب، إلا أن المكاسب كانت محدودة، حيث أثر المزاج العام الإيجابي تجاه المخاطرة على المعادن الثمينة.

وصعدت عقود الفضة الآجلة بنحو 0.5% حتى 35.928 دولار للأونصة، مع استقرار عقود البلاتين الآجلة عند 1.318.15 دولار للأونصة.

في الوقت ذاته، سجلت عقود النحاس أعلى مستوياتها في بورصة لندن، بزيادة 0.5% لتصل إلى 9.723.35 دولار للطن، واحتفظت عقود النحاس الأمريكية الآجلة بسعرها عند 4.9015 دولار للرطل.