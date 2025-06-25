أخبار اليمن : مستوطنون صهاينة يقتحمون باحة الأقصى

مستوطنون صهاينة يقتحمون باحة الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية بحماية مشددة من قوات العدو الإسرائيلي، بعد إغلاقه لمدة 12 يومًا أمام المصلين والوافدين.
ونفذ المستوطنون على شكل مجموعات اقتحامهم للمسجد الأقصى عبر باب المغاربة بعد إغلاقه لمدة 12 يوما، بحجة حالة الطوارئ.
وأدى المستوطنون طَقس السجود الملحمي، وصلاة "بركة الكهنة"، وسط تلاوة مقاطع من التوراة، والرقص والغناء بشكل دائري.
وأغلقت قوات العدو المسجد الأقصى بمبرر حالة الطوارئ عقب العدوان على إيران، ضمن محاولاتها المتصاعدة لفرض السيادة الكاملة عليه وترسيخها بالقوة.
وخلال الأيام الماضية، وثقت صور من داخل باحات المسجد، تُظهر خلوّه التام من المصلين إلا بعض الحراس، في مشهدٍ مؤلم يعكس حجم التضييق وتصعيد العدو.
وكانت قوات العدو قد أعادت صباح الأحد الماضي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك بشكل كامل، وأجبرت المصلين على الخروج منه، بعد أن أعادت فتحه جزئيا وسمحت لأعداد محدودة بالوصول إليه.
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