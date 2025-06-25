أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة

الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات وهبوب رياح قوية تؤدي إلى اضطراب البحر خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد وحبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، صنعاء، عمران، صعدة ومرتفعات لحج.

ومن المحتمل هبوب رياح قوية إلى شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية تؤدي إلى اضطراب البحر.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب: 16.7ملم، طور الباحة ـ لحج: 1ملم.

وهطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات تعز، ذمار، ريمة، حجة، المحويت وعمران وكانت خارج نطاق المحطات.

وحذر المركز المواطنين في المناطق الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر سائقي المركبات من عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول، ومرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية.

