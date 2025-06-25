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عاجل: سوق انتقالات كبير ينتظر أرسنال

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفاد تقرير صحيفة ديلي ميل أن مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا وبيرتا المدير الرياضي يستعدان لسوق صيفي طموح ومزدحم بالصفقات لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

تحركات كبيرة متوقعة في الميركاتو لنادي أرسنال حيث يعمل الفريق على ضم لاعبين في خط الوسط و الهجوم من الطراز الأول.

أرسنال يرى أن اللحظة قد حانت للفوز بالبطولات بعد بناء مشروع أرتيتا الذي استمر سنوات ينافس على الألقاب وحصد المركز الثاني عدة مواسم.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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