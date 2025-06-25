عاجل: رئيس جامعة الأقصر توجه التهنئة لرئيس الجمهورية بالعام الهجري الجديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - توجهت رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، برسالة تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري كما هنأت أهالي محافظة الأقصر وكافة الأجهزة التنفيذية والسياسية في محافظة الأقصر، متمنيه المولى عز وجل أن يدٌيم نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على مصرنا الغالية.

رئيس الجامعة ترسل برقية تهنئة للرئيس السيسي

وجاء نص برقية رئيس جامعة الأقصر: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن وبالنيابة عن أسرة الجامعة، يسعدني تقديم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم، وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

كما توجهت رئيس جامعة الأقصر، بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم، ونواب رئيس الجامعة والعمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة الأقصر، بهذه المناسبة المباركة، سائلًا الله أن يجعلها بداية لعام جديد يحمل في طياته الأمل والعمل، والتوفيق والسداد للجميع.

تهنئة أهالي الأقصر والشعب المصري

وأرسلت الدكتورة صابرين عبد الجليل، برقية تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما تقدمت رئيس جامعة الأقصر بخالص التهنئة لأسرة الجامعة من عمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب وكل منتسبي الجامعة، داعيًة الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر قيادة وشعبا بالخير والبركات.