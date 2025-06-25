عاجل: محمد صلاح يرتقي للمركز الثاني في سباق الكرة الذهبية

شكرا لاهتمامكم بخبر محمد صلاح يرتقي للمركز الثاني في سباق الكرة الذهبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتقى النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إلى المركز الثاني في قائمة المرشحين للفوز بجائزة “الكرة الذهبية” لعام 2025، والتي تُمنح سنويًا لأفضل لاعب في العالم من قِبل مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

موسم استثنائي يقود ليفربول نحو المجد

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، ليُعادل الرقم القياسي لغريمه مانشستر يونايتد كأكثر الفرق تتويجًا بالبطولة.

لم يكتف “الملك المصري” بالقيادة، بل قدم أرقامًا خارقة ساهمت في تتويج فريقه، حيث بلغ مجموع إسهاماته في الدوري هذا الموسم 47 هدفًا، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم آلان شيرار وأندي كول، مع الفارق أن صلاح فعلها في موسم مكوّن من 38 جولة، مقابل 42 لهما.

تغييرات في ترتيب سباق الكرة الذهبية

ووفقًا لشبكة”planetfootball” العالمية، صعد محمد صلاح إلى المرتبة الثانية خلف عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان، الذي حافظ على الصدارة بعد موسم تاريخي مع ناديه.

بينما تراجع لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، إلى المركز الثالث، في حين جاء فيتينيا في المركز الرابع، متفوقًا على زميله في سان جيرمان كفاراتسخيليا الذي احتل المرتبة الخامسة.

باريس سان جيرمان يهيمن.. لكن صلاح يلفت الأنظار

نجح باريس سان جيرمان في التتويج بالثلاثية المحلية: الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس السوبر، ثم أضاف إليها لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد سحق إنتر ميلان بخماسية نظيفة في النهائي، وهو ما عزز من أسهم لاعبيه في سباق الكرة الذهبية.

رغم ذلك، فإن بروز صلاح في أصعب دوري في العالم، وإنجازاته الفردية والجماعية، منحته تقدمًا كبيرًا في الترتيب العالمي.

الحذاء الذهبي للمرة الرابعة.. إنجاز تاريخي

تُوّج محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 29 هدفًا، ليُعادل رقم تييري هنري أسطورة أرسنال، كأكثر من فاز بالجائزة عبر التاريخ (4 مرات).

وبات صلاح ثاني لاعب فقط يحقق هذا الإنجاز في تاريخ “البريميرليج”، بعد هنري الذي تُوج بالحذاء الذهبي في أعوام 2002، 2004، 2005، و2006.

سجل تهديفي مذهل في البريميرليج

2018: هداف الدوري بـ32 هدفًا

2019: هداف الدوري بـ22 هدفًا (منصفة مع ساديو ماني وأوباميانج)

2022: هداف الدوري بـ23 هدفًا (منصفة مع هيونج مين سون)

2025: هداف الدوري بـ29 هدفًا.