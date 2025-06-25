عاجل: “لمصلحة الأولاد”.. أيتن عامر تحسم الجدل حول عودتها لطليقها

عدن - ياسمين عبد العظيم - نفت الفنانة أيتن عامر، ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عودتها إلى طليقها مدير التصوير محمد عز العرب.

ووفق بيان صدر اليوم من المكتب الإعلامي للفنانة أيتن عامر، فإن كل ما في الأمر هو حدوث صلح بين أيتن وطليقها من أجل مصلحة الأبناء.

ونشر محمد عز العرب صورة تجمعه بأبنائه وطليقته أيتن عامر، أمس، على حسابه بمنصة “إنستجرام”، مع تدوينة قال فيها: “وجود الأب والأم في حياة أولادهم مهم حتى لو الطريق اختلف، المهم أن الأولاد يفضلوا دائمًا مرتاحين ومبسوطين، علشان راحة ولادنا وسعادتهم أهم من أي حاجة”.

وشاركت أيتن عامر المنشور على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل، وعلقت: “شكرًا يا عز جدًا وانت فعلًا عندك حق، ويا رب تفضل دايمًا مصلحة الأولاد هي همنا الأول”.

وش السعد

يُشار إلى أن الفنانة أيتن عامر، تنشغل حاليًا بتصوير مسلسلها الجديد “وش السعد”، الذي تشارك في بطولته وتخوض به سباق دراما رمضان 2026، ويشارك في بطولته أيضًا الفنانون مصطفى أبو سريع، وصلاح عبدالله، وعبير صبري، وعلاء مرسي، وإبرام سمير، ودنيا المصري، وعايدة رياض، وأحمد صيام.

أحداث مسلسل “وش السعد”

تدور أحداث مسلسل “وش السعد” حول رجل إماراتي يسافر إلى القاهرة في رحلة عمل، لكنه يتعرض لحادث غير مُتوقع أثناء تجوله ليلًا مع سائقة سيارة، التي تأخذه إلى منزلها بدلًا من المستشفى خوفًا من المسؤولية، ومن هنا تبدأ العديد من الأحداث الكوميدية الاجتماعية، وتكشف ملامح الحارة المصرية والمجتمع الشعبي الأصيل.