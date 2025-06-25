عاجل: “بنستغرب ليه”.. أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها الترند

شكرا لاهتمامكم بخبر “بنستغرب ليه”.. أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها الترند والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - علقت الفنانة عبلة كامل في أول ظهور لها عقب تصدّرها منصات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أحدث صورة لها نشرها ابن شقيقها، ما أثار موجة واسعة من التفاعل والجدل بين جمهورها ومحبيها.

تعليق عبلة كامل

ونشرت عبلة كامل عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، منشورًا كتبت فيه: “بنستغرب ليه، في ناس قلوبنا ترتاحلهم من أول لحظة، ربنا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وُدًّا، السر مش فيهم، السر في نقاء قلوبهم وعلاقتهم بربهم، شكرًا على المحبة… عبلة كامل”.

منشور عبلة كامل

تصدُر عبلة كامل منصات البحث

تصدّر اسم الفنانة عبلة كامل عبر منصات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أحدث صورة لها نشرها ابن شقيقها، ما أثار موجة واسعة من التفاعل والجدل بين جمهورها ومحبيها.

وجاءت المفاجأة الأكبر في شكوك البعض حول حقيقة الصورة، معتبرين أنها قد تكون مُنتَجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل غيابها الطويل عن الأضواء وابتعادها التام عن الظهور الإعلامي والسوشيال ميديا.

عبلة كامل مع ابن شقيقها

نشر حساب يُقال إنه يعود لابن شقيق الفنانة عبلة كامل بموقع “تيك توك”، صورة تجمعه بها، وعلّق عليها قائلًا: “عمتي حبيبتي”، ما دفع الآلاف من جمهورها للتفاعل معها بشكل كبير، مؤكدين مدى حبهم لها، ولاحظ كثيرون الشبه الواضح بينهما.

عبلة كامل مع ابن شقيقها

ورغم هذا التفاعل الواسع، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من أسرة الفنانة عبلة كامل لتأكيد أو نفي صحة الصورة أو توضيح تفاصيل ظهورها المفاجئ.

من هي عبلة كامل؟

تعتبر عبلة كامل هي واحدة من أبرز نجمات الدراما والسينما المصرية، تميزت بموهبتها الفريدة وملامحها المصرية الأصيلة التي رسخت صورتها في قلوب الجمهور.

وُلدت في 17 سبتمبر عام 1960 في قرية نكلا العنب بمحافظة البحيرة، وتخرجت في كلية الآداب قسم المكتبات، بجامعة القاهرة.

مسيرة عبلة كامل

بدأت مشوارها الفني من المسرح الجامعي، ثم التحقت بمسرح الطليعة، وقدّمت أولى أعمالها المسرحية بعنوان “نوبة صحيان”.

لمع نجمها بشكل لافت، بعد أن اكتشفها المخرج العالمي يوسف شاهين، وقدّمها في فيلم “وداعًا بونابرت”، الذي كان انطلاقتها السينمائية الحقيقية.

أما في الدراما التلفزيونية، فقد كانت بداية عبلة كامل مع الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة في مسلسل “ليالي الحلمية”، حيث جسدت دورًا لاقى استحسان الجمهور والنقاد، وشكّل نقطة تحول في مسيرتها.

عُرفت عبلة كامل بأسلوبها التمثيلي البسيط والعفوي، وصدقها في الأداء، ما جعلها تتقن أدوارها وتترك بصمة لا تُنسى في كل عمل تشارك فيه.

أبرز أعمال عبلة كامل

في التلفزيون: “ليالي الحلمية”، “لن أعيش في جلباب أبي”، “ضمير أبلة حكمت”، “المال والبنون”، “سلسال الدم”، “أفراح إبليس”، و”الشهد والدموع”.

في السينما: شاركت في أفلام مهمة عدة مثل “الستات”، “اللمبي”، “كلم ماما”، و”سيد العاطفي”، وغيرها.