عاجل: الإمارات وباكستان.. مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول

شكرا لاهتمامكم بخبر الإمارات وباكستان.. مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - وقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، ومحمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين البلدين.

كما شهد الجانبان التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية مشتركة لتعزيز استثمارات دولة الإمارات في القطاعات الاستراتيجية في باكستان.

ووقع مذكرة التفاهم محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، وطارق باجوا، المساعد الخاص لرئيس وزراء باكستان.

وشهدا أيضا التوقيع على اتفاقية الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بين البلدين، ووقعها محمد حسن السويديو زار هاشم خان، وكيل الوزارة الفيدرالي لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في باكستان.

جاء ذلك عقب استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، محمد إسحاق دار، ضمن أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات، وباكستان، التي عقدت في أبوظبي.

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومحمد إسحاق دار، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما.

وعقب اللقاء، وقع عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، على محضر اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وكان أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، قد ترأس الجانب الإماراتي المشارك في أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، فيما ترأس الجانب الباكستاني طارق باجوا، المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني.

وأكد الصايغ في كلمته خلال اللجنة أن هذا الاجتماع المهم للجنة الوزارية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية يجسد الشراكة العميقة والجذور المتأصلة بين البلدين الصديقين، وهي شراكة ازدهرت على مدى عقود من التعاون المتبادل والرؤية المشتركة.

وأوضح أن باكستان، تعد شريكا تاريخيا لدولة الإمارات، وهو ما يتجلى في العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين منذ بدء العلاقات الدبلوماسية في عام 1971، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تواصل ازدهارها، حيث شهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نموا متسارعا، متجاوزا 8.6 مليار دولار في عام 2024.

وأشار إلى أنه على مدى نصف قرن، عملت دولة الإمارات وباكستان جنبا إلى جنب لبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والثقة والأهداف المشتركة، مؤكدا التزام البلدين بتحقيق رؤيتهما المشتركة، ودفع العلاقات الثنائية قدما، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

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