عاجل: تطورات واقعة مصرع طفلة سقطت من أعلى عقار بالعمرانية

عدن - ياسمين عبد العظيم - طالبت النيابة العامة بالجيزة، بسرعة التحريات في واقعة مصرع طفلة، إثر سقوطها من الطابق الرابع بأحد العقارات السكنية بمنطقة العمرانية.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات ان الطفلة سقطت من الطابق الرابع بأحد العقارات السكنية بمنطقة العمرانية، بسبب اختلال توازنها أثناء اللهو.

بداية الواقعة

كان اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة العمرانية، يفيد مصرع طفلة، إثر سقوطها من عقار بدائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى المكان، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثة طفلة مفارقة الحياة.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الطفلة سقطت من الطابق الرابع أثناء اللهو، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الضحية والشهود لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.