عاجل: طريق ويمبلدون.. ألكاراز وسينر على مشارف فصل أسطوري جديد

شكرا لاهتمامكم بخبر طريق ويمبلدون.. ألكاراز وسينر على مشارف فصل أسطوري جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - يدفع الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر بعضهما البعض لمستويات جديدة من العظمة، ومع اقتراب منافسات بطولة ويمبلدون للتنس، حيث أنهما أبرز المرشحين لضرب موعدا مع بعضهما البعض في المباراة النهائية، للمرة الثانية على التوالي في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

وتفوق ألكاراز حامل لقب بطولة ويمبلدون والمصنف الثاني بها، على سينر، المصنف الأول على العالم، مطلع هذا الشهر، في مباراة مثيرة من خمس مجموعات، حيث تمكن من قلب تأخره في مجموعتين، وأنقذ ثلاث نقاط حاسمة، ليتوج ببطولة فرنسا المفتوحة.

وفيما بينهما حصد ألكاراز وسينر آخر ستة ألقاب لبطولات الجراند سلام، ولكن نهائي رولان جاروس كان هو الأول الذي يجمعهما في نهائي بطولة كبرى.

وكانت هذه هي أول مباراة نهائية في إحدى بطولات الجراند سلام تقام بين رجلين ولدا في هذا القرن، وأرست تلك المباراة ملامح منافسة تاريخية تنذر بتعريف جيل كامل، على غرار ما حدث بين بيورن بورج وجون ماكنرو، ومارتينا نافراتيلوفا وكريس إيفرت، وروجيه فيدرر ورافاييل نادال.

وفاز ألكاراز بثماني مباريات من أصل 12 مواجهة جمعتهما، بما في ذلك آخر خمس مواجهات، ولكنه يعلم أن هذه المنافسة ليست من جانب واحد.

وقال ألكاراز “22 عاما”: “كل مباراة ألعبها أمامه تكون مهمة للغاية”.

وأضاف: “كما قلت من قبل، في كل مباراة نواجه فيها بعضنا البعض، نرفع مستوانا إلى أعلى درجة”.

وأردف: “إذا أردت أن تفوز ببطولة جراند سلام، يجب أن تتغلب على أفضل لاعبي التنس في العالم. أعتقد أن الشعور يكون أفضل عندما تواجههم في المباراة النهائية”.

وأكد: “سيعود أقوى في المرة المقبلة التي سنواجه فيها بعضنا البعض”.

وأكمل: “واثق للغاية من أنه سيقوم بعمله. واثق للغاية من أنني سأحاول التعلم من هذه المباراة كيف يمكنه أن يتحسن، وكيف يمكنه أن يحدث تأثيرا أكبر من الناحية التكتيكية في أسلوب لعبه”.

وأوضح: “لن أتغلب عليه للأبد. هذا مؤكد. لذلك يجب أن أواصل التعلم من المباريات التي أواجهه فيها، وأتمنى أن ألعب المزيد من المباريات النهائية في بطولات الجراند سلام”.

ووصل سينر مرتين للنهائي، وخسرهما أمام ألكاراز، منذ انتهاء عقوبة إيقافه التي استمرت لثلاثة أشهر بسبب المنشطات، ورغم آخر خسارتين، يقول سينر إنه يستمتع بكونه طرفا في هذه الثنائية المثيرة والممتعة.

وقال سينر “23 عاما”: “أعتقد أن كل منافسة تختلف عن الأخرى. في الماضي، كانت طريقة لعب التنس مختلفة قليلا. الآن الكرة أسرع، واللعبة أصبحت أكثر اعتمادا على القوة البدنية. من وجهة نظري، الأمر مختلف نوعا ما، لكن لا يمكن المقارنة”.

وأضاف: “كنت محظوظا للغاية للعب أمام نوفاك ديوكوفيتش، أمام نادال. الفوز على هؤلاء، يحتاج الكثير. لدي نفس الشعور مع كارلوس وبعض اللاعبين الآخرين”.

وأكد: “من الجيد أن نتمكن من تقديم تنس بهذا المستوى، لأنني أعتقد أن ذلك مفيد لحركة التنس بشكل عام. وبالطبع، أنا سعيد لكوني جزءا من هذه المنافسة”.